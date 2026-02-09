Omaxe präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Omaxe lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,00 Milliarden INR umgesetzt.

