Omega Ag-Seeds (Punjab) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omega Ag-Seeds (Punjab) lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Omega Ag-Seeds (Punjab) ein EPS von -0,030 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at