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01.05.2026 06:31:29
Omega Flex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Omega Flex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Omega Flex 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 23,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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