Omega Flex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Omega Flex stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 24,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Omega Flex 25,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at