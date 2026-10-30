Omega Flex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Omega Flex hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Omega Flex im vergangenen Quartal 25,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Omega Flex 24,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at