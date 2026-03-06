Omega Flex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Omega Flex hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Omega Flex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,0 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,47 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Omega Flex im vergangenen Geschäftsjahr 98,30 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Omega Flex 101,68 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at