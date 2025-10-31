Omega Flex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Omega Flex hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

