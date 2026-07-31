Omega Healthcare Investors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omega Healthcare Investors präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Omega Healthcare Investors 0,460 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 335,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Omega Healthcare Investors einen Umsatz von 283,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at