Omega Healthcare Investors Aktie
WKN: 890454 / ISIN: US6819361006
|
05.02.2026 00:04:02
Omega Healthcare Investors Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $164.83 million, or $0.55 per share. This compares with $113.34 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.3% to $319.21 million from $279.31 million last year.
Omega Healthcare Investors Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.83 Mln. vs. $113.34 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.41 last year. -Revenue: $319.21 Mln vs. $279.31 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omega Healthcare Investors IncShs
|
03.02.26
|Ausblick: Omega Healthcare Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Omega Healthcare Investors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)