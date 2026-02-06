Omega Healthcare Investors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Omega Healthcare Investors veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omega Healthcare Investors 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 319,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 282,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,94 USD. Im letzten Jahr hatte Omega Healthcare Investors einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,22 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at