|
06.02.2026 06:31:28
Omega Healthcare Investors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Omega Healthcare Investors veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omega Healthcare Investors 0,410 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 319,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 282,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,94 USD. Im letzten Jahr hatte Omega Healthcare Investors einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,22 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.