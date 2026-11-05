Omega Healthcare Investors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Omega Healthcare Investors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Omega Healthcare Investors einen Umsatz von 314,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at