Omega Healthcare Investors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Omega Healthcare Investors hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Omega Healthcare Investors 325,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at