Omega Pacific Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omega Pacific Resources lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at