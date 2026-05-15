Omeros mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Omeros ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Omeros die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at