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18.11.2026 06:31:28
Omeros: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Omeros ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Omeros die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Omeros ein Ergebnis je Aktie von -0,470 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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