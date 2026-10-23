OMIKENSHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OMIKENSHI gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,490 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

OMIKENSHI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 621,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 702,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at