09.02.2026 06:31:29
OMIKENSHI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OMIKENSHI hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 22,62 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,590 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OMIKENSHI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 740,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 746,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
