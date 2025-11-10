OMIKENSHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OMIKENSHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

OMIKENSHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 35,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86,71 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 781,0 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 751,0 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at