OMIKENSHI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OMIKENSHI präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 52,15 JPY, nach -35,710 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 899,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 751,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at