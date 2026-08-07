Omkar Overseas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Omkar Overseas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omkar Overseas -0,130 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at