Omni-Lite Industries Canada hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at