Omni-Lite Industries Canada öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omni-Lite Industries Canada lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,7 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Omni-Lite Industries Canada 0,050 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 20,85 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 21,75 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at