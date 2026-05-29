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29.05.2026 06:31:29
Omni-Lite Industries Canada stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Omni-Lite Industries Canada hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,0 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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