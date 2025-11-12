Omni-Lite Industries Canada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Omni-Lite Industries Canada hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at