Omni-Plus System: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Omni-Plus System präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 28,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Omni-Plus System noch ein Gewinn pro Aktie von 41,23 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 16,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at