|
17.11.2025 06:31:29
Omni-Plus System: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Omni-Plus System präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 28,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Omni-Plus System noch ein Gewinn pro Aktie von 41,23 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 16,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!