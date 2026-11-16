Omni-Plus System: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Omni-Plus System hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Omni-Plus System 28,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at