Omni-Plus System stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omni-Plus System gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,37 JPY, nach 21,70 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Omni-Plus System mit einem Umsatz von insgesamt 14,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,42 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 78,21 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 120,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Omni-Plus System im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60,70 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 56,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at