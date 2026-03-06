Omniab informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Omniab präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Omniab ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,41 Prozent zurück. Hier wurden 8,4 Millionen USD gegenüber 10,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,570 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,67 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

