Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|
05.01.2026 21:33:54
Omnicell Executive Trims Holdings in $244,000 Sale as Stock Trades Near 2025 Highs
Corey J Manley, EVP & Chief Legal/Admin Officer at Omnicell (NASDAQ:OMCL), executed an open-market sale of 6,106 shares for $243,629.40 on Dec. 3, 2025, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($39.90); post-transaction value based on Dec. 3, 2025 market close ($39.90).* 1-year price change calculated as of Jan. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
