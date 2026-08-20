Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
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20.08.2026 14:53:01
Omnicell President Sells 6,753 Shares
President & COO Nnamdi Njoku reported a sale of 6,753 shares of Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL) at ~$37.09 per share on August 15, 2026, and August 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.09); post-transaction value based on August 17, 2026, market close ($36.03).Omnicell is a healthcare technology provider with a $1.6 billion market capitalization, generating $1.2 billion in TTM revenue through its portfolio of automated medication management and pharmacy dispensing solutions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Omnicell Inc.
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18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.07.26
|Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Omnicell Inc.
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