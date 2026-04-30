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30.04.2026 06:31:29
Omnicell: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Omnicell präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 309,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 269,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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