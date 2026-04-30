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30.04.2026 06:31:29
Omnicom Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Omnicom Group lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 6,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 69,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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