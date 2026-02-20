|
Omnicom Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Omnicom Group hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -4,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,53 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,32 Milliarden USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 USD. Im Vorjahr hatten 7,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 17,27 Milliarden USD ausgewiesen.
