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30.07.2026 06:31:29
Omnicom Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Omnicom Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Omnicom Group 1,31 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,56 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,02 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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