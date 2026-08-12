OmniLit Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OmniLit Acquisition A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at