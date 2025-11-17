OmniLit Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

OmniLit Acquisition A hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

OmniLit Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at