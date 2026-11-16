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16.11.2026 06:31:29
OmniLit Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OmniLit Acquisition A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OmniLit Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
OmniLit Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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