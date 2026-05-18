OmniLit Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OmniLit Acquisition A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OmniLit Acquisition A ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at