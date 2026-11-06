Omnitech Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Omnitech Engineering hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,50 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 1,69 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at