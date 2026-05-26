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26.05.2026 06:31:29
Omnitech Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Omnitech Engineering präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,17 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,38 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,11 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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