OmniTek Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OmniTek Engineering gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OmniTek Engineering 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at