OmniTek Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OmniTek Engineering lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OmniTek Engineering in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at