OmniTek Engineering gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at