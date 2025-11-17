|
17.11.2025 06:31:29
Omnitex Industries (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Omnitex Industries (India) hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Omnitex Industries (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 85,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
