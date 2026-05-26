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26.05.2026 06:31:29
Omnitex Industries (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Omnitex Industries (India) hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omnitex Industries (India) -3,450 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2629,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,45 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,97 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 32,39 Prozent auf 42,18 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 31,86 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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