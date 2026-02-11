Omnitex Industries (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omnitex Industries (India) hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at