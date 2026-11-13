Omnitex Industries (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Omnitex Industries (India) hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 1240,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at