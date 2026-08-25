OmniVision Integrated Circuits Group, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OmniVision Integrated Circuits Group, veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,76 Milliarden HKD – ein Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OmniVision Integrated Circuits Group, 8,07 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at