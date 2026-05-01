OmniVision Integrated Circuits Group, präsentierte Quartalsergebnisse

OmniVision Integrated Circuits Group, hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,24 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OmniVision Integrated Circuits Group, einen Umsatz von 6,92 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at