|
01.05.2026 06:31:29
OmniVision Integrated Circuits Group, präsentierte Quartalsergebnisse
OmniVision Integrated Circuits Group, hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,24 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OmniVision Integrated Circuits Group, einen Umsatz von 6,92 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!