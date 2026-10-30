OmniVision Integrated Circuits Group,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OmniVision Integrated Circuits Group, hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat OmniVision Integrated Circuits Group, im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OmniVision Integrated Circuits Group, 1,09 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at